Chinezul ajutat de jandarmi, după ce a rămas înzăpezit, avea mașina furată Saptamana trecuta un cetatean chinez a sunat la 112 dupa ce a ramas cu masina blocata pe un drum forestier. Barbatul a fost dus la o pensiune din zona, iar masina a fost tractata pana la destinatie.Ulterior, politistii au descoperit ca masina, in valoare de 70.000 de lei, fusese declarata furata.Automobilul a fost confiscat, iar cetateanul chinez a fost condus la politie pentru audieri și este cercetat deocamdata pentru tainuire Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

- Un cetatean chinez ajutat saptamana trecuta de jandarmii montani din Bihor sa isi scoata masina defecta de pe un drum de munte neamenajat a ajuns in ancheta politistilor din Cluj deoarece s-a descoperit ca autoturismul, un bolid de lux inmatriculat in Germania, figureaza ca fiind furata.

- Cetațeanul chinez care a fost prins la Huedin cu un Mercedes furat din Germania a fost ajutat de jandarmi in 30 noiembrie, pentru ca a ramas inzapezit.”In jurul orei 09:15 (n.red. 30 noiembrie), am fost sesizați prin numarul unic de urgența 112 ca un cetațean de naționalitate chineza are nevoie de ajutor…

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției orașului Huedin au depistat un autoturism in valoare de peste 70.000 de euro, care a fost furat din Germania.In fapt, la data de 2 decembrie a.c., in urma investigațiilor operative derulate, polițiștii de investigații criminale au identificat…

