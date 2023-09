Stiri pe aceeasi tema

- Am așteptat cu mare interes meciul cu echipa din Targoviște. Chindia este proaspat retrogradata, a avut cea mai sclipitoare campanie de transferuri din aceasta vara, dar faptul ca este macinata de conflicte interne ne-a facut sa credem intr-un rezultat pozitiv. Antrenorul Unirii, Adrian Mihalcea, fost…

- Unirea Slobozia a dat o replica excelenta primdivizionarei FC Hermannstadt, in play-off-ul Cupei Romaniei. Cei aproximativ 1000 de spectatori prezenți la meci, au urmarit un meci cu o desfașurare palpitanta, al carui deznodamant s-a lasat așteptat mai bine de 100 de minute. Antrenorul Adrian Mihalcea…

- Unirea Slobozia și-a respectat statutul de favorita și a trecut, fara mari probleme, de proaspata promovata din Ilfov. Antrenorul Adrian Mihalcea a mizat pe urmatorii jucatori: Rusu-Aioanei ( D. Lazar ’58), Dinu, Pospelov, Șandru-Coada, Ekollo (Barnoi ’82)-Vlasceanu (Melniciuc ’82), Atanase (Pacionel…

- Stadion: Eugen Popescu. Spectatori 4000 Au marcat: Andrei Șerban 80′ / Adi Chica-Roșa 85′ Chindia: Railean – Git, Marc, C. Dinu (cpt.)(Romeo 46′), Anișorac – Boțogan (Al. Militaru 73′), Prejmerean – Matiș (Bogaciuc 61′) – Max. Cojocaru, Rob. Moldoveanu (Blejdea 84′), Golofca (Andr. Șerban 61′) Rezerve…

- CS Mioveni a fost prima dintre cele 3 retrogradate pe care Unirea Slobozia a intalnit-o. Cu toate acestea, echipa noastra pornea favorita in meciul cu argeșenii, echipa gazda suferind o schimbare profunda a lotului in vara. O buna parte din meci, Unirea a parut ca poate sa scoata toate cele 3 puncte.…

- Unirea Slobozia a pornit in al patrulea sezon consecutiv de Liga a II-a, și, ca de fiecare data, a obținut victoria in etapa inaugurala. Dupa Turis Turnu Magurele (2020), Unirea Dej (2021) și Minaur Baia Mare (2022), a venit randul celor de la CSM Reșița sa se recunoasca invinși, chiar la ei acasa.…

- Chindia Targoviște și-a prezentat miercuri, 26 iulie, patru noi achiziții perfectate in aceasta vara, doi dintre ei fiind in lot inca de la reunirea efectuata fix in urma cu o luna, la 26 iunie. Ionuț Anișorac, Alberto Calin, Luca Manolache și Alin Boțogan au semnat cu echipa dambovițeana. Calin și…