- Dinamo a obtinut a treia victorie in Liga 1, prima dupa 15 etape, luni, in meciul cu Chindia Targoviste, scor 1-0, in etapa a 19-a. Unicul gol al meciului a fost marcat de Carp, in minutul 62. Sorescu i-a pasat lui Kainourgios care a trimis mai departe, in fața porții, pentru Carp a marcat din alunecare.…

- FCU Craiova și FC Voluntari se intalnesc azi in etapa #18 din Liga 1. Partida este programata de la ora 16:00 și va putea fi urmarita LiveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Digi Sport 1, Telekom Sport și Look Sport. Programul etapei 18 din Liga 1 FCU Craiova - FC Voluntari, live de la 16:00 Click AICI pentru…

- Chindia Targoviște joaca acasa cu CFR Cluj, de la ora 15:00. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. Programul complet al etapei #18 Chindia Targoviște - CFR Cluj, live de la 15:00 Click AICI pentru live+statistici! Chindia Targoviște - CFR Cluj, echipe…

- Formatia Chindia Targoviste a remizat, vineri seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa FC Rapid, intr-un meci din etapa a XVI-a a Ligii 1, in care a reusit sa inscrie doua goluri desi avea doi jucatori eliminati, relateaza News.ro. Au marcat: Negut ’53, Popa ’62 / Ilie ’60, Marzouk ‘90…

- Chindia Targoviște joaca acasa cu Gaz Metan Mediaș, de la 17:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport. Programul complet al etapei #15 Chindia Targoviște - Gaz Metan Mediaș, live de la 17:30 Click AICI pentru live+statistici! Chindia Targoviște - Gaz…

- Chindia Targoviște joaca acasa cu CS Universitatea Craiova, de la ora 20:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. Programul complet al etapei #13 din Liga 1 Chindia Targoviște - CS Universitatea Craiova, live de la 20:30 Click AICI pentru live+statistici!…

- Chindia Targoviște joaca acasa cu FCSB, de la ora 21:00. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. Programul complet al etapei #11 Chindia Targoviște - FCSB, live de la 21:00 Chindia Targoviște - FCSB, echipe probabile: CHINDIA: 33. Cabuz - 98. Capușa, 5.…

- Chindia Targoviște joaca acasa cu Farul Constanța, de la ora 14:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport. Chindia Targoviște - Farul Constanța, live de la 14:30 Click AICI pentru live+statistici! Chindia Targoviște - Farul Constanța, echipe probabile: …