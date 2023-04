Xpeng a dezvaluit in cadrul Salonului Auto de la Shanghai noul G6, un SUV ce promite o autonomie de 755 de kilometri. peng este unul dintre producatorii chinezi mai noi care incep sa prinda teren, in special pe piața din China. Marca este prezenta inclusiv in unele țari europene, insa acum producatorul din statul asiatic tocmai a lansat un nou model care sa concureze cu SUV coupe-urile europene. Este vorba despre noul Xpeng G6, un SUV coupe de clasa medie, care este și electric. In primul rand, putem observa un aspect foarte fluid al noului model, cu suprafețe netede și rotunde, fara prea multe…