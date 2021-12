China: Vânzările de automobile ar putea creşte cu peste 5% în 2022 Vanzarile de automobile in China, cea mai mare piata auto din lume, vor creste probabil cu 5,4% anul viitor, ajungand la 27,5 milioane de unitati, a previzionat CAAM – Asociatia Producatorilor Auto din statul asiatic, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Din total, vanzarile de automobile electrice si hibride ar urma sa creasca cu 47% in 2022, la cinci milioane de unitati. Pentru 2021, CAAM se asteapta la un avans al vanzarilor de 3,1%, la 26,1 milioane de vehicule, din care 3,4 milioane automobile electrice si hibride. In primele 11 luni din acest an, vanzarile de automobile in China au urcat… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

