- China l-a felicitat vineri pe președintele ales al SUA, Joe Biden, pentru victoria sa impotriva lui Donald Trump, la mai bine de o saptamana de la votul prezidențial. „Respectam alegerea poporului american”, au transmis oficialii de la Beijing, potrivit Associated Press. „Respectam alegerea poporului…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, care are relatii bune cu Donald Trump, a transmis marti un mesaj de felicitare pentru Joe Biden, castigator in alegerile prezidentiale din SUA, si si-a exprimat speranta intr-o consolidare a legaturilor dintre Ankara si Washington, relateaza AFP si Reuters."Provocarile…

- Ministrul de externe german, Heiko Maas, s-a declarat convins, luni, ca in mandatul presedintelui ales al SUA Joe Biden dialogul dintre Washington si Berlin va fi mai facil, el dand ca exemplu chestiunea controversata a bugetului alocat apararii de statele membre ale NATO, transmite Reuters.

- SUA si Uniunea Europeana vor trebui sa construiasca o "noua relatie transatlantica" dupa alegerile prezidentiale americane, oricare ar fi rezultatul acestora, a apreciat joi seful diplomatiei franceze Jean-Yves Le Drian, citat de AFP. "Va trebui sa reconstruim de acum o noua relatie transatlantica,…

- Alegerea președintelui SUA se face prin sufragiu universal indirect, adica americanii desemneaza, pe 3 noiembrie, un grup de mari electori, reuniți in cadrul cunoscutului „Colegiu Electoral”. Astfel se poate ajunge in situația in care președintele SUA nu are și cele mai multe voturi din partea populației.…

- Candidatul democrat la alegerile prezidentiale din SUA, Joe Biden, s-a declarat luni dornic sa participe la dezbaterea cu contracandidatul sau republican, presedintele Donald Trump, daca expertii considera ca nu ar exista riscuri medicale tinând cont ca liderul de la Casa Alba a fost testat pozitiv…

