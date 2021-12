China va acorda femeilor dreptul la naștere prin cezariană China va acorda gravidelor dreptul de a opta pentru o nastere prin cezariana chiar daca sotii se opun, a relatat marti media de stat, informeaza Reuters citata de Agerpres.



Cel mai înalt organism de legiferare din China, Comitetul permanent al parlamentului, se întruneste saptamâna aceasta pentru a discuta proiectele de lege, inclusiv un proiect de amendament la Legea privind protectia drepturilor si intereselor femeilor, care a fost adoptata initial în 1992.



Parlamentarul He Yiting pentru probleme sociale a declarat ca, desi legea este în vigoare…

Sursa articol: hotnews.ro

