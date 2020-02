Un tribunal chinez l-a condamnat pe editorul si librarul chinezo-suedez Gui Minhai la 10 ani de inchisoare pentru "furnizare ilegala de informatii in strainatate", a anuntat instanta din provincia Zhejiang (est), citata marti de DPA.



Gui, care a detinut o editura in Hong Kong ce a vandut titluri interzise in China continentala, a fost condamnat luni de catre Tribunalul Intermediar al Poporului din Ningbo. Barbatul de 55 de ani va fi privat de drepturile politice timp de cinci ani, a declarat instanta.



Gui a pledat vinovat si nu va face apel la sentinta, potrivit instantei.

