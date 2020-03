China testeaza o noua metoda de a diagnostica COVID-19

China testeaza o metoda noua pentru a identifica coronavirusul, mult mai eficienta, astfel incat rezultatul sa fie disponibil in doar 15 minute.





O echipa medicala din China condusa de reputatul pneumolog Zhong Nanshan face testele, informeaza miercuri mass-media locale citate de EFE.



Potrivit unui articol publicat de echipa lui Zhong in Journal of Medical Virology, aceasta metoda ar permite reducerea considerabila a perioadei de timp pentru diagnosticarea bolii si ar putea fi folosita ca test suplimentar la pacientii care au rezultat negativ la testele de acid nucleic,…