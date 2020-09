China se deschide mai mult investitorilor străini strategici Autoritațile de la Beijing au anunțat ca vor permite mai multor investitori straini calificați sa investeasca in companii din China, adica investitori strategici, nu doar jucatori la bursa, conform Reuters. Pe de alta parte, China va intensifica pedepsirea neregulilor, cum ar fi manipularea pietei si utilizarea abuziva a informatiilor confidentiale, si va imbunatati transparenta si calitatea informatiilor publicate de companiile listate. Sporirea calitatii companiilor listate va permite o crestere sustenabila si continua a pietei de capital si va majora sprijinul pentru economia reala, apreciaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Beijing a anuntat, miercuri, ca va permite mai multor investitori straini calificati sa faca investitii strategice in companii listate chinezesti, a informat televiziunea de stat, citata de Xinhua si Reuters, potrivit AGERPRES.China va intensifica pedepsirea neregulilor, cum…

- Potrivit comisarului european pentru piața interna, Thierry Breton posibilitatea ca Uniunea Europeana sa urmeze exemplul Statelor Unite și sa urmareasca interzicerea TikTok este exclusa. Comisarul european pentru piața interna, Thierry Breton, afirma ca ințelege ingrijorarile președintelui american…

- Autoritatea chineza de reglementare in domeniul aviatiei a anuntat miercuri reluarea curselor aeriene directe catre Beijing din opt tari, printre care Thailanda, Cambodgia, Grecia, Danemarca, Suedia si Canada, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Autoritatile chineze au ordonat in martie redirectionarea…

- Autoritațile sanitare au raportat miercuri 101 cazuri noi de coronavirus in China continentala, cel mai ridicat bilanț din ultimele trei luni și jumatate, transmite Reuters. Recent, multe dintre noile infecții au aparut in regiunea Xinjiang, din vestul indepartat al țarii, unde au fost raportate 89…

- China a anunțat miercuri ca a fost forțata sa își închida consulatul din Houston, Texas, o acțiune descrisa de Beijing drept o „provocare”, relateaza AFP și Reuters.„China condamna ferm aceasta acțiune scandaloasa și nejustificata”, le-a declarat reporterilor…

- Rusia a anuntat luni ca a creat patrule pentru a opri oamenii sa vaneze marmote in apropiere de granita cu China si Mongolia, dupa ce aceste tari au raportat posibile cazuri de ciuma bubonica, boala care poate fi transmisa de animale, transmite Reuters, citata de news.ro. Autoritatile din Bayan Nur,…

- Autoritatile medicale din China au raportat opt noi cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore, in capitala tarii, Beijing, informeaza agentia Reuters. In intervalul precedent fusesera raportate trei...

- Autoritatile medicale din China au raportat opt noi cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore, in capitala tarii, Beijing, informeaza agentia Reuters, potrivit Mediafax.In intervalul precedent fusesera raportate trei cazuri de infectare cu noul coronavirus. Dintre cele opt cazuri noi, doar…