China s-a săturat de prețurile umflate la energie: A decis să folosească masiv cărbune pentru securitatea energetică Planificatorul de stat al Chinei a subliniat un rol mai important al carbunelui in aprovizionarea cu energie electrica, afirmand ca acest combustibil fosil va fi utilizat pentru a imbunatați fiabilitatea și securitatea sistemului sau energetic, relateaza Reuters. Creșterea prețurilor globale ale energiei in urma invaziei Rusiei in Ucraina și a intreruperii aprovizionarii interne au determinat Beijingul sa se concentreze mai mult asupra securitații energetice in ultimii ani, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

