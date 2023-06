China propune Vietnamului o cooperare militară mai strânsă China doreste sa lucreze cu Vietnamul pentru a intari comunicarea si cooperarea la nivel inalt intre cele doua armate, a declarat marti ministrul apararii, Li Shangfu, intr-o intrevedere la Beijing cu omologul sau vietnamez, transmite Reuters. Li a afirmat ca situatia internationala este haotica si interconectata, iar securitatea regiunii Asia-Pacific se confrunta cu provocari, a indicat Ministerul Apararii intr-un comunicat. ”China si Vietnam ar trebui sa lucreze impreuna si sa se uneasca strans in noua calatorie a socialismului, apararea intereselor strategice comune ale celor doua state si… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

