- Cresc tensiunile in jurul disputelor pe tema insulei Taiwan, revendicata de China, dar aparata de Statele Unite ale Americii. China a anuntat luni ca a mobilizat avioane de vanatoare ce „transporta munitii reale” pentru a intreprinde „lovituri simulate” langa Taiwan, precum si port-avionul sau Shandong,…

- Statele Unite au cerut Chinei sambata sa dea dovada de retinere in prima zi a exercitiilor militare pe care armata chineza le desfasoara in jurul Taiwanului, subliniind ca Washingtonul este pregatit sa isi indeplineasca angajamentele de securitate in Asia, informeaza AFP.

- Armata chineza a anuntat sambata exercitii de "pregatire pentru lupta" in Stramtoarea Taiwan, pe fondul tensiunilor cu insula dupa o intalnire in Statele Unite a presedintei taiwaneze Tsai Ing-Wen cu presedintele Camerei Reprezentantilor Kevin McCarthy, transmite AFP.

- Taiwanul anunța ca Beijingul a trimis vineri noi nave de razboi, un elicopter si un avion de lupta in apropiere de Taiwan, pentru a doua zi consecutiv dupa intalnirea dintre lidera taiwaneza Tsai Ing-wen si presedintele Camerei Reprezentantilor din SUA, Kevin McCarthy, conform Apararii taiwaneze, relateaza…

- Taiwanul a anuntat ca a detectat joi dimineata trei nave de razboi si un elicopter anti-submarin in apropierea insulei autonome, dupa intalnirea dintre presedinta sa, Tsai Ing-wen, si presedintele Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, Kevin McCarthy, in California, transmite AFP, preluata de Agerpres.

- China a acuzat marti Statele Unite ca starnesc tensiuni intre cele doua puteri si a avertizat contra riscului de "conflict" si de "confruntare". Disputele dintre Beijing și Washington s-au inmulțit in ultimii ani: statutul Taiwanului, tensiuni in marea Chinei de Sud, dezechilibrul balantei comerciale…

- Un general american a avertizat despre riscul ridicat de razboi cu China in 2025 - cel mai probabil in jurul Taiwanului - si-a indemnat pe ofiterii sai sa fie pregatiti pentru lupta din acest an, relateaza AFP.