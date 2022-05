Armata chineza a construit ținte sub forma unui portavion american și a altor nave de razboi americane in deșertul Taklamakan, ca parte a unui nou complex de poligon de tragere, potrivit fotografiilor furnizate catre USNI News de catre compania de imagini prin satelit Maxar. China continua sa se concentreze pe capacitațile anti-portavioane, punand accentul pe […] The post China pregatește apocalipsa pentru portavioanele SUA / „Furtuna deșertului”, varianta Beijingului first appeared on Ziarul National .