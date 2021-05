Apele din zonele de coasta ale Chinei au crescut cu 3,4 milimetri pe an in perioada 1980-2020, atingand anul trecut al treilea cel mai ridicat nivel inregistrat pana in prezent, a anuntat miercuri ministerul chinez al Mediului, relateaza Reuters.



In buletinul sau anual asupra starii mediului din China, Ministerul Ecologiei si Mediului (MEE) a precizat ca nivelul apelor din zonele costiere este in prezent cu 73 de milimetri mai ridicat in comparatie cu cel ''normal'', definit drept media din perioada 1993-2011.



Ministerul a indicat de asemenea ca temperatura…