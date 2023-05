Stiri pe aceeasi tema

- China le atrage atenția ambasadelor straine de pe teritoriul sau ca sunt obligate sa respecte regulile chineze și le cere sa inlature semnele de sprijin pentru Ucraina de pe fațade, potrivit Kyodo.

- Ei spun ca nu mai fac fata concurentei, pe care o considera neloiala, din partea celor care importa miere din afara spatiului comunitar. Presedintele Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania, Ioan Fetea, a explicat ca o astfel de miere este scutita de taxe vamale si nu respecta standardele de…

- Apicultorii romani solicita stoparea importului de miere din Ucraina, in conditiile in care Romania are excedent, dar si un sprijin financiar din ajutorul acordat de Uniunea Europeana, chiar daca suma de 10 milioane de euro este „apa de ploaie pentru agricultura Romaniei”.

- Presedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a sugerat joi, 6 aprilie, ca Ucraina sa cedeze Peninsula Crimeea Rusiei pentru a pune capat razboiului, estimand ca presedintele Volodimir Zelenski, ”nu poate sa-si doreasca totul”, noteaza AFP și Agerpres. Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, ”nu poate…

- China poate "juca un rol major" pentru "a gasi o cale spre pace" in Ucraina, a spus miercuri președintele francez Emmanuel Macron la sosirea la Beijing, in prima sa vizita de stat in China din 2019.

- Presedintele Statelor Unite ale Americii (SUA), Joe Biden, a afirmat ca pana in prezent, China „nu a livrat” arme Rusiei, in pofida temerilor exprimate de occidentali pe aceasta tema.„Sunt trei luni de cand aud ca China va furniza Rusiei arme importante (…) Nu inseamna ca nu o vor face, dar inca nu…

- Presedintele SUA Joe Biden, a declarat vineri, la Ottawa, ca, pana in prezent, China „nu a livrat” arme importante Rusiei, in pofida temerilor exprimate de occidentali pe aceasta tema, transmite AFP. „Sunt trei luni de cand aud ca China va furniza Rusiei arme importante (…) Nu inseamna ca nu o vor face,…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez va merge in China saptamana viitoare, in urma unei invitatii oficiale din partea presedintelui Xi Jinping, in conditiile in care Beijing incearca sa se promoveze ca un mediator in razboiul din Ucraina, relateaza Reuters, citat de news.ro.Invitatia adresata premierului…