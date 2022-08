Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski avertizeaza ca situatia la Zaporojie ramane foarte riscanta si periculoasa și ca orice deconectare a centralei de la retea, orice actiune a Rusiei care ar putea declansa oprirea reactoarelor, va duce din nou centrala la un pas de dezastru, transmite digi24.ro.

- Niciodata pana acum o centrala nucleara nu a mai fost in prima linie a unui razboi major și chiar un obiect principal al strategiilor parților aflate in conflict. Centrala atomica din Zaporojie(ZNPP) – cea mai mare din Europa – a furnizat, inainte de invazia Rusiei, o treime din energie electrica a…

- Zeci de tari, precum si UE, au cerut retragerea imediata a trupelor rusesti de la centrala nucleara ocupata Zaporojie din Ucraina. ''Stationarea personalului militar si a armelor rusesti la instalatia nucleara este inacceptabila'', se arata intr-o declaratie citata duminica de agentia germana de…

- Agresorii ruși au bombardat din nou centrala nucleara Zaporojie și zone din apropierea centralei nucleare, a transmis joi Compania Naționala de Producere a Energiei Nucleare Energoatom Ucraina, citata de agenția de știri Ukrainski Novini. Este a treia oara cand lovesc acest obiectiv in mai puțin de…

- Cea mai mare centrala nucleara din Europa a fost lovita de ruși de cinci ori, in cursul zilei de joi, inclusiv in apropiere de locul unde sunt depozitate materialele radioactive, a anunțat Energoatom, autoritatea nucleara ucraineana. De cealalta parte, Moscova pune atacul pe seama forțelor Kievului,…

- Un accident la centrala nucleara ucraineana de la Zaporojie ocupata de Rusia ar fi mult mai grav decat dezastrele de la Cernobil sau Fukushima, a declarat luni ambasadorul ucrainean pe langa Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), in timp ce Moscova si Kievul se acuza reciproc de atacuri…

- Situatia de la centrala nucleara din Zaporojie, aflata in mainile rușilor, este tot mai periculoasa, a avertizat marți directorul Organismului International pentru Energie Atomica (AIEA), facand apel la Rusia și Ucraina sa le permita experților sa ajunga in zona pentru a evita un accident nuclear, transmite…

- Rafael Grossi a declarat intr-un interviu acordat marti pentru The Associated Press ca situatia devine din ce in ce mai periculoasa la centrala Zaporojie din orasul sud-estic Enerhodar, pe care trupele ruse l-au cucerit la inceputul lunii martie. ”Fiecare principiu al sigurantei nucleare a fost incalcat.…