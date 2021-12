China are în mână soluția crizei globale. Ce va face însă? Din China vin semnale timide ca pe pietele principalului exportator si importator al lumii crizele lanturilor de aprovizionare si din energie se stabilizeaza. Insa iarna abia a venit, iar noul val al pandemiei inca nu a lovit cu toata forta. Dintre toate crizele cu care lumea se confrunta, una alimentara poate avea cele mai destabilizatoare efecte. O astfel de criza poate sa apara daca preturile cresc, iar productia scade. China poate contribui la amorsarea sau, din contra, la dezamorsarea unei astfel de situatii pentru ca pe de o parte este cel mai mare consumator si importator de alimente al… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

