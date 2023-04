Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al SUA, Donald Trump, a scris pe rețelele de socializare ca Statele Unite ale Americii s-ar putea trezi intr-un al treilea razboi mondial și participand la lupta "fara muniție" - informeaza RIA Novosti, relateaza Rador."Drumul urmat de Statele Unite ale Americii ne va duce in curand…

- Autoritațile chineze tocmai au a lansat o investigație asupra producatorului american de cipuri Micron Technology din motive de „securitate naționala”, in contextul in care Beijingul se razbuna pe restricțiile tot mai mari impuse de Washington in ceea ce privește accesul Chinei la tehnologia semiconductorilor.…

- Autoritațile Statelor Unite nu pot promova dialogul cu China și escalada criza in același timp. Acest lucru a fost declarat vineri de purtatorul de cuvint al Ministerului chinez de Externe Wang Wenbin, comentind intenția președintelui american Joe Biden de a avea o conversație cu președintele chinez…

- Statele Unite nu cauta un nou razboi rece cu China, dar vor continua sa concureze cu acesta și sa mențina contactul in lumina cazului recent cu aerostatul. Declarația ii aparține președintelui american Joe Biden, scrie tass.ru. „De asemenea, continuam sa ne conlucram cu China, așa cum am facut-o in…

- Joe Biden "nu cauta un conflict" cu China, a spus el, potrivit unor fragmente difuzate, miercuri, dintr-un interviu cu PBS, in contextul in care Statele Unite tocmai au distrus un balon chinez care a zburat deasupra teritoriului lor, potrivit AFP, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai…

- Joe Biden "nu cauta un conflict" cu China, a declarat el, potrivit unor fragmente difuzate miercuri dintr-un interviu pentru canalul PBS, in contextul in care Statele Unite tocmai au distrus un balon chinez care a survolat teritoriul lor, noteaza AFP.

- Statele Unite sunt "intr-o pozitie mai buna decat orice tara din lume" pentru a-si relansa economia in pofida efectelor razboiului din Ucraina si a pandemiei de COVID-19, a asigurat presedintele Joe Biden marti la inceputul discursului sau despre "Starea Uniunii", transmite miercuri AFP.Revenirea…

- Criza diplomatica, iscata intre China și Statele Unite, dupa incidentul cu balonul chinez. Balonul care survola pe teritoriul american, a fost distrus, in largul coastei Carolinei de Sud, la ordinul președintelui Joe Biden, deoarece a fost considerat drept unul de spionaj.