Presedintele SUA Donald Trump a declarat vineri ca Beijingul ''actioneaza foarte profesionist'' in lupta impotriva epidemiei provocate de noul coronavirus, care a infectat peste 30.000 de persoane in China continentala, relateaza AFP.



Presedintele a indicat ca a avut ''o conversatie excelenta'' joi seara cu presedintele chinez Xi Jinping. ''Am vorbit mai ales despre coronavirus'', a declarat Trump in fata jurnalistilor la Casa Alba.



''Muncesc foarte mult si cred ca fac o munca foarte profesionala'', a adaugat…