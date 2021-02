Chile a expulzat peste 130 de migranţi spre alte ţări latino-americane într-o singură zi Chile a expulzat peste 130 de migranti spre alte tari latino-americane, dupa ce acestia au sosit in nordul teritoriului chilian, a anuntat miercuri Ministerul de Interne al Chile, informeaza dpa potrivit Agerpres. Fortele aeriene chiliene au transportat 86 de migranti inapoi in Columbia si Venezuela, in timp ce alte 52 de persoane au fost trimise cu autobuzele in Peru si Bolivia.

"Este pentru prima data cand am expulzat atat de multe persoane intr-o singura zi", a declarat ministrul chilian al afacerilor interne Rodrigo Delgado. "Aceste este un semnal pentru toti cei care se gandesc sa… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de date au fost sterse din sistemul central de calculatoare al politiei din cauza unei erori informatice, a recunoscut vineri Ministerul de Interne din Marea Britanie, precizand ca a fost o „problema tehnica” si ca amploarea acesteia este in prezent investigata. Peste 150.000 de evidente despre…

- Mii de date au fost sterse din sistemul central de calculatoare al politiei britanice din cauza unei erori informatice, a recunoscut vineri Ministerul de Interne, precizand ca a fost o "problema tehnica" si ca amploarea acesteia este in prezent investigata, relateaza DPA, potrivit AGERPRES. Cotidianul…

- Mii de date au fost sterse din sistemul central de calculatoare al politiei britanice din cauza unei erori informatice, a recunoscut vineri Ministerul de Interne, precizand ca a fost o "problema tehnica" si ca amploarea acesteia este in prezent investigata, relateaza DPA. Cotidianul Times a relatat…

- Argentina, Chile, Columbia si Peru s-au alaturat altor tari care au decis duminica sa suspende zborurile de pasageri catre si dinspre Marea Britanie din cauza ingrijorarilor cu privire la o noua tulpina de COVID-19 foarte contagioasa, relateaza luni dpa. Argentina "va suspenda sosirile…

- Atentat terorist de ultima ora! Cel putin 15 civili, inclusiv copii, au fost ucisi. Alte 20 de persoane au fost ranite grav ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Cel putin 15 civili, inclusiv copii, au fost ucisi intr-o explozie…

- Mii de persoane au defilat sambata pentru a treia saptamana la rand pe strazile din Paris si din alte orase din Franta pentru a denunta un proiect de lege privind securitatea, pe care il considera un atac la adresa libertatilor, relateaza AFP. Ultimele doua manifestatii s-au soldat cu incidente violente…

- Manifestatii impotriva proiectului de lege privind „securitatea globala” au loc in mai multe orase din Franta, iar ministrul de Interne a anuntat dupa-amiaza ca mai multe persoane au fost arestate la Paris, potrivit Le Figaro, relateaza News.ro. Francezii au iesit in strada din nou pentru…

- Nationala Romaniei va incheia anul 2020 pe locul 37 in ierarhia Federatiei Internationale de Fotbal ( FIFA ), data publicitatii joi. Romania a reusit sa incheie anul pe acelasi loc pe care l-a inceput. Clasamentul anuntat joi nu are nicio modificare fata de luna trecuta in top 100. Belgia va ocupa primul…