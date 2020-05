Stiri pe aceeasi tema

- In cei 13 ani de jungla antreprenoriala, Razvan Cazanescu a observat anumite lucruri care se repetau in toate afacerile și care, daca erau facute bine, faceau managementul sa funcționeze, vanzarile sa duduie și angajații sa performeze. A numit acele lucruri fundamente de business și astazi vine sa…

- Decizia administratiei americane de a isi suspenda contributia financiara la bugetul OMS in plina pandemie de coronavirus a starnit consternare pe plan international miercuri, in contextul in care chestiunea iesirii din starea de izolare la domiciliu ramane una spinoasa chiar si in tarile care au…

- Masurile luate pentru combaterea pandemiei sunt disproporționate, crede Michael Burry, investitorul care a castigat sute de milioane de dolari din prabusirea pietei obligatiunilor ipotecare din 2008. Acesta e convins ca ca izolarea sociala impusa pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus…

- Politologul Cristian Pirvulescu crede ca lumea in care vom trai nu va mai fi aceeași dupa incheierea actualei pandemii și va trebui sa ne adaptam. Nu doar viața economica, ci și viața sociala și psihicul nostru va fi afectat. Iar in aceste condiții, cererile noastre de la politicieni, de la autoritați,…

- In aceste zile, cand se dovedeste cat de greu e sa impui - la nivel local sau global - o disciplina cetateneasca, unele autoritati dau dovada de creativitate. Ca multi altii, si Remy Heitz, procurorul Parisului, si-a pus intrebarea „cum ii putem pedepsi pe cei care nu respecta - si in mod repetat…

- Pe masura ce pandemia COVID-19 se extinde si se adânceste, consumatorii din întreaga lume îsi schimba dramatic comportamentul de cumparare. O companie de cercetare a identificat sase etape de comportament ale consumatorilor care se leaga direct de preocuparile privind noul coronavirus.Citeste…

- Noi masuri privind prevenire imbolnavirii cu noul coronavirus au fost anunțate sambata seara la sediul MAI, in cadrul unnei conferințe de presa. Noile masuri: se suspenda activitatea in cabinetele de medicina legala; sunt permise intervențiile stomatologice de urgența, incepand din 22 martie, ora 22…

- Izolarea la domiciliu a milioane de angajati din intreaga lume, nevoiti sa lucreze de acasa pentru a limita raspandirea coronavirusului, conduce la un numar fara precedent de atacuri cibernetice si de tentative de intruziune digitala, potrivit expertilor in securitate informatica, relateaza AFP,…