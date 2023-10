Stiri pe aceeasi tema

- Chef Catalin Scarlatescu, chef Sorin Bontea și chef Florin Dumitrescu au ridicat cloșurile și au ramas muți de uimire in ediția 20 din sezonul 12 Chefi la cuțite, de pe 3 octombrie 2023. Jurații au avut parte de o surpriza neașteptata. Un preparat i-a intrigat pe aceștia.

- Dupa ce echipa lui Florin Dumitrescu a caștigat prima proba, concurenții din echipele adverse au ajuns la duel. Tensiunea a atins cote maxime in bucataria Chefi la cuțite, chiar și in cazul lui Valentin Timofte, cuțitul de aur al lui Sorin Bontea.

- In ediția din 17 septembrie 2023, Florin Dumitrescu i-a oferit cuțitul de aur lui Janni Alexandridis, un bucatar in varsta de 23 de ani, care a inceput din copilarie sa gateasca. Concurentul spune ca și-a dorit intotdeauna sa iși faca o cariera și il are drept model pe tatal sau.

- Cea de-a zecea ediție Chefi la cuțite a adus victoria lui Chef Catalin Scarlatescu la amuleta, dupa o intrecere jurizata de Andreea Raicu, iar seara a culminat cu povestea lui Janni Alexandridis, concurentul care a obținut cuțitul de aur din partea lui Florin Dumitrescu. In aceasta seara, urmeaza o…

- Ediția din 17 septembrie 2023 a mai adus un cuțit de aur in sezonul 12 la Chefi la cuțite. Florin Dumitrescu a decis sa porneasca pe drumul spre marele premiu cu un concurent cu o experiența incredibila. Janni Alexandridis a gatit pentru nume mari in lume, precum Lewis Hamilton sau Selena Gomez.

- In ediția 9 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 13 septembrie 2023, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu primsc vizita unui Chef patiser celebru din Franța, Tal Spiegel, care vrea sa-i impresioneze pe jurați cu creația sa culinara.

- Miza uriașa, in aceasta seara, la Chefi la cuțite: Irina Fodor pune in joc a doua bomba din sezonul 12 al show-ului culinar. Tot in aceasta seara, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu vor primi vizita unui Chef patiser celebru din Franța, care vrea sa-i impresioneze cu creația sa culinara.

- Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu iși dau intalnire in aceasta seara la Antena 1, in platoul Chefi la cuțite, de la ora 20:00, pentru o lupta stransa, cu o provocare pe gustul lui Chef Catalin Scarlatescu, cel care spera la o prima victorie in sezonul 12.