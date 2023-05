Stiri pe aceeasi tema

- O piatra straveche, expusa in Scoția și supranumita „Piatra Destinului", a fost folosita la incoronarea regilor inca din jurul anului 840 d.Hr. Originile acesteia raman necunoscute, relateaza Popular Mechanics.

- The New York Times a publicat un reportaj cu casa din Transilvania a regelui Charles chiar inainte de incoronare. Pentru turiștii care doresc sa doarma in patul unui rege, camere pensiunii pot fi inchiriate pentru 200 de dolari pe noapte.

- Incoronarea regelui Charles al III-lea va relua numeroase traditii care dateaza din secolul al X-lea. Daca anumite elemente sunt imuabile, noul suveran nu si-a ascuns, insa, dorinta de modernitate, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Lideri straini, capete incoronate și aleși - 2.000 de invitati selectati cu grija vor asista la incoronarea regelui Charles al III-lea la Westminster Abbey, mult mai putini decat cei 8.000 prezenti la incoronarea reginei Elisabeta a II-a in 1953, noteaza AFP.

- Palatul Buckingham a dezvaluit noi detalii referitoare la incoronarea regelui Charles al III-lea, la 6 mai, inclusiv crearea unui emoji special pe Twitter pentru a marca acest eveniment, transmite agerpres.ro.

Logo-ul oficial pentru incoronarea regelui Charles III a fost dezvaluit de Palatul Buckingham. Acesta a fost creat de Jony Ive, designerul iPhone, informeaza BBC.