- Chadwick Boseman, care a murit in vara acestui an, nu va fi inlocuit de un alt actor pentru continuarea filmului "Black Panther", care va fi lansat in 2022, a anuntat joi Disney, prezentand numeroase alte filme si seriale produse in universul supereroilor Marvel, relateaza vineri AFP. Chadwick Boseman…

- Mark Ruffalo, cel care interpreteaza rolul jurnalistului Michael Rezendes in filmul ce a caștigat doua premii Oscar, recomanda filmul romanesc Colectiv intr-o postare pe Twitter.„Acesta este un documentar grozav. Lamuritor in cum sucomba o societate prin corupție”, iși incepe actorul american Mark Ruffalo…

- Filmarile pentru continuarea producției Marvel, Black Panther, vor lua startul in iulie 2021. Noutatea anunțata de The Hollywood Reporter este ca actorul Tenoch Huerta se va alatura distribuției. Huerta (39 de ani) este cunoscut din serialul „Narcos: Mexico” și a mai jucat și in filme precum Sin Nombre…

- Universul Star Wars revine pe platforma de streaming Disney + cu lansarea celui de-al doilea sezon al serialului "The Mandalorian", vineri 30 octombrie, in care "Mando" si "Baby Yoda" isi vor continua aventurile prin galaxie, relateaza EFE.Imaginile noului sezon au fost difuzate in premiera…