Chadwick Boseman, de la roluri inspirate de persoane din viaţa reală la „Black Panther” Decesul actorului Chadwick Boseman, cunoscut in special pentru rolurile sale din filme cu supereroi a starnit o avalanșa de reacții pe rețelele de socializare. Sunt puțini cei care cunosc activitatea lui Chadwick Boseman, dincolo de rolurile sale din filmele cu supereroi. Devenit star de talie mondiala abia dupa rolurile din astfel de pelicule, el a interpretat mai multe roluri inspirate de persoane din viata reala care au devenit cunoscute dupa ce au luptat pentru anularea barierelor rasiale din America. De-a lungul carierei sale artistice, Chadwick Boseman a interpretat mai multe roluri inspirate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este o moarte șocanta pentru Hollywood. Chadwick Boseman, actorul care a devent faimos pentru rolul interpretat in pelicula ”Black Panther”, s-a stins din viața la numai 43 de ani. Decesul a venit ca urmare a patru ani de lupta cu o boala ingrozitoare. Chadwick Boseman a murit Chadwick Boseman, cel…

- Actorul american Chadwick Boseman, cunoscut pentru rolul "Black Panther" din Marvin Cinematic Universe, a murit, vineri, la varsta de 42 de ani, informeaza BBC.Vedeta, care suferea de cancer la colon, a decedat acasa, in Los Angeles, alaturi de soție și de familie, se arata intr-un comunicat postat…

- "The First Shot" este un roman de non-fictiune, scris de ziaristul Brendan Borrell, despre care se cunosc putine detalii dincolo de descrierea sumara de pe site-ul sau, dar care ar fi atras deja atentia postului HBO, care va lansa o productie de televiziune pe baza acestei carti in regia lui Adam…

- Netflix investeste 200 de milioane de dolari pentru un nou thriller, cu Ryan Gosling si Chris Evans în rolurile principale. Filmarile pentru „The Gray Man” vor începe în ianuarie 2021, va fi regizat de Joe si Anthony Russo, fiind bazat pe o serie de romane de succes a lui…

- Gala de decernare a trofeelor Globurile de Aur din 2021 a fost amanata cu aproximativ doua luni si va avea loc pe 28 februarie. Ceremonia organizata de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA) va avea loc cu opt saptamani inainte de cea a Academiei americane de film, reprogramata pentru 25 aprilie…

- Gala de decernare a trofeelor Globurile de Aur de anul viitor a fost amanata cu aproximativ doua luni si va avea loc pe 28 februarie, potrivit news.roCeremonia organizata de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA) va avea loc cu opt saptamani inainte de cea a Academiei americane de…

- In luna iunie, Film Now ofera fanilor universului Marvel blockbusterul care a surclasat toate blockbusterurile: “Razbunatorii: Sfarsitul jocului”/ “Avengers: Endgame” va fi difuzat duminica, 21 iunie, de la ora 20:00. Intr-un regal al supereroilor, Marvel incheie in stil mare 10 ani de superproducții…

- In luna iunie, Film Now ofera fanilor universului Marvel blockbusterul care a surclasat toate blockbusterurile: “Razbunatorii: Sfarsitul jocului”/ “Avengers: Endgame” va fi difuzat duminica, 21 iunie, de la ora 20:00.