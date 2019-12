Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a caștigat partida cu Astra, scor 2-0, și revine pe locul 1 in Liga 1. Gabriel Tamaș (36 de ani) recunoaște superioritatea campioanei Romaniei. Vezi AICI programul etapei #21 din Liga 1Vezi AICI clasamentul actualizat din Liga 1 „Nu pot spune ca nu am avut in cap sa nu avem doar victorii pana…

- Dan Petrescu va ramâne antrenorul lui CFR Cluj și dupa pauza competiționala din iarna, în ciuda faptului ca a primit mai multe oferte importante din Rusia. Marius Bilașco a confirmat într-o intervenție telefonica la Telekom Sport ca ”bursucul” va ramâne alaturi…

- CFR Cluj a fost repartizata în urna capilor de non-serie și a avut din nou un ghinion teribil. Trupa pregatita de Dan Petrescu va juca împotriva celor de la SEVILLA. CFR Cluj va juca primul meci pe 20 februarie, pe teren propriu, în timp ce returul va avea loc pe 27 februarie. …

- Dan Petrescu ar putea folosi formula standard de cupele europene in partida de maine seara, cu Celtic, decisiva pentru calificarea din grupele Europa League. Cea mai importanta absența va fi fundașul central Kevin Boli (28 de ani). CFR Cluj - Celtic e joi, de la 22:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct…

- Campioana CFR Cluj se deplaseaza azi la Sibiu, unde va juca impotriva celor de la Hermannstadt. Meciul va incepe la ora 19:00 și va fi liveTEXT pe GSP.ro, in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Sport. Vezi AICI programul etapei #18 din Liga 1Vezi AICI clasamentul actualizat liveTEXT de…

- Dan Petrescu (51 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a oferit declarații la finalul partidei cu Lazio, in care formația sa a pierdut, scor 0-1. „Daca te iei dupa numarul de ocazii, trebuia sa caștigam. Dar asta e fotbalul. Astazi meritam victoria. In prima repriza Lazio a fost mult mai buna, iar…

- Dan Petrescu, tehnicianul celor de la CFR Cluj, a analizat infrangerea suferita de echipa sa pe terenul Viitorului, scor 1-3. Antrenorul campioanei s-a plans de programul incarcat al echipei sale, care a avut probleme la intoarcerea din Scoția de dupa meciul cu Celtic din Europa League, pierdut cu 1-2. …

- Celtic si CFR se intalnesc din nou in acest an in cupele europene. Primul duel, disputat in turul trei preliminar al Ligii Campionilor, a fost castigat de ardeleni dupa o dubla mansa spectaculoasa, 1-1 la Cluj si 4-3 la Glasgow.