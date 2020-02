Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a declarat ca in plenul Parlamentului European a cerut Comisiei Europene sa creeze un nou statu al cetațeniei europene, care sa permita romanilor din Diaspora sa nu mai fie discriminați.„In calitate de europarlamentar, reiterez nevoia crearii unui statut…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a informat luni ca s-a format deja un grup de lucru pentru intocmirea unui raspuns pe care-l va trimite Comisiei Europene, dand asigurari ca finantarea va fi facuta si ca anul 2020 va fi un an cu santier deschis pe Autostrada Sibiu-Pitesti.

- Partidul Ecologist Roman il acuza pe europarlamentarul Tudor Ciuhodaru ca iși face campanie cu o idee care nu ii aparține, taierea padurilor din Romania."Ciuhodarule, ai memoria scurta? Zilele trecute, europarlamentarul Tudor Ciuhodaru cerea Comisiei Europene interzicerea exportului…

- "Eu am mare incredere in Marcel Ciolacu. Suntem prieteni foarte buni de 20 de ani, nu stiu daca au trecut in ultimii 20 de ani trei zile in care sa nu vorbim. Am incredere ca vor profita de ultima sansa pe care o are, practic PSD-ul, de a rezista, de a fi viu. Eu unul l-as dori. Pentru PSD si pentru…

- Victor Negrescu a reacționat, vineri, dupa afirmațiile facute de Niculae Badalau despre Diaspora. Fostul ministru delegat pentru Afaceri Europene deplange „orice exprimare nefericita privind romanii din afara țarii” și garanteaza ca PSD e conștient de importanța diasporei romanești.„Ca social…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca alegerile anticipate sunt "o solutie buna", dar a adaugat ca este prea devreme sa se exprime asupra unui termen in acest sens. "Alegerile anticipate sunt o solutie buna si ar fi de dorit sa se ajunga la alegerile anticipate. Insa, acum, este inca prea…