Cerul se va însenina Joi, prognoza meteo anunța ca zilele caniculare vor reveni. Soarele rasare la ora 06:38. Cerul va fi parțial noros, dar pana spre amiaza se va degaja treptat. Vantul va sufla slab și moderat. La munte mai exista posibilitatea sa cada averse slabe. Soarele va apune la ora 20:22. Minimele se vor incadra intre 17 și 20 de grade, iar maximele vor urca in jurul valorii de 30 de grade. Vineri, vremea va fi frumoasa. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

