Certificatul verde CoVID obligatoriu începând de luni unde este cazul Certificatul verde CoVID obligatoriu incepand de luni unde este cazul Foto: www.facebook/Ro Vaccinare. Certificatul verde COVID devine obligatoriu începând de luni, pentru accesul la restaurant sau la evenimente precum nunti si petreceri, în orice localitate în care rata de infectare cu SARS-CoV-2 este cuprinsa între 3 si 6 cazuri la mia de locuitori, a decis Guvernul, într-o hotarâre. Noile masuri prevad ca activitatea în cinematografe si teatre este permisa cu participarea publicului pâna la 50% din capacitatea… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

