- Ingroziți de bombardamentele de langa ei, treziți din somn de alarmele antiaeriene, localnicii din Chilia Veche se roaga pentru pace in biserica bombardata de ruși in al doilea Razboi Mondial și pe care se chinuie și acum sa o reabiliteze.

- Zvonurile despre „blestemul lui Tutankhamon” au persistat de cand arheologul Howard Carter a gasit mormantul faraonului, in 1922. Moartea lordului Carnarvon și a altor persoane asociate cu sapaturile au perpetuat speculațiile. Experții s-au intrebat de atunci care ar putea fi explicația bizarelor decese,…

- Potrivit celor mai noi cercetari, in cadrul unei discuții omul reușește sa fie atent preț de circa 17 secunde, dupa care simte nevoia sa intervina cu o replica sau sa rosteasca o interjecție. Cum pentru a-ți asculta și ințelege (macar) partenerul ai nevoi

- Blestemul consilierilor proști. Cazul Firea, Pandele, Budai și alțiiAproape toți demnitarii, mai mari sau mai mici, au in preajma lor consilieri, unii angajați, alții doar sfatuitori de vocație, mulțumiți cu simpla recompensa ca pot fi parte din anturajul demnitarului, de a participa la mese s ...

- Saptamana aceasta are un potențial puternic de a repara impulsul actual al prețului aurului, sau ar putea sa ii ia și mai mult din avant, ceea ce inseamna ca am putea asista la o prabușire a cotațiilor. Prețurile au atins varful in aprilie, cand au atins maximul de 2.079 de dolari și, in mod interesant,…

- Autoritațile boliviene au arestat zeci de persoane in nordul țarii, in timp ce au efectuat raiduri și au incendiat nave de dragare care ar fi fost folosite pentru extragerea ilegala a aurului, in incercarea de a stopa exploatarea miniera salbatica din Amazon. Imagini difuzate de guvernul bolivian au…