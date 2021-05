Cercetătorii elvețieni investighează calitatea solului cu ajutorul lenjeriei intime Cercetatorii din Elveția au decis sa studieze calitatea solului prin ingroparea lenjerei intime, din bumbac, in gradinile fermelor din mai multe parți ale țarii. In cadrul acestui experiment, reprezentanții Inatitutului de cercetare de stat Agroscope din Elveția au trimis fermierilor circa 2.000 de perechi de chiloți albi din bumbac, cerandu-le acestora sa-i ingroape pentru a investiga calitatea solului. „Acesta este un indicator al calitații solului”, a declarat liderul proiectului, Marcel van der Heijden, potrivit Digi24 , care citeaza presa internaționala . Van der Heijden a mai spus ca astfel… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

