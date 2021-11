Cercetătorii au studiat dacă pot dezvolta un vaccin anti-Omicron, iar rezultatul este total surprinzător Potential foarte contagioasa si cu mutatii multiple, noua varianta provoaca ingrijorare la nivel mondial pe masura ce se raspandeste din Africa de Sud, determinand lumea sa-si inchida treptat frontierele cu sudul continentului african. De duminica, aproape totul se inchide in Olanda de la ora 17.00, din cauza numarului mare de infectari cu coronavirus. Un nou […] The post Cercetatorii au studiat daca pot dezvolta un vaccin anti-Omicron, iar rezultatul este total surprinzator first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

