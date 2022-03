Cercetătorii au găsit microplastice în sîngele uman pentru prima dată Microplasticele au fost detectate in singele uman pentru prima data. Cercetatorii au descoperit mici particule in aproape 80% dintre oamenii testați. Descoperirea demonstreaza ca particulele se pot deplasa prin corp și pot ramine in organe. Impactul asupra sanatații este deocamdata necunoscut. Insa, oamenii de știința sint ingrijorați pentru ca microplasticele pot afecta celulele umane in condi Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința au descoperit pentru prima oara microparticule de plastic in sangele uman, in cadrul unui studiu desfașurat in Olanda și publicat in jurnalul științific Environment International. Descoperirea demonstreaza ca particulele pot calatori in corp si se pot depozita in organe. Impactul…

- Poluarea cu microparticule de plastic a fost detectata pentru prima data in sangele uman, oamenii de stiinta identificand asemenea particule minuscule la aproape 80- dintre persoanele testate, relateaza joi The Guardian. Descoperirea demonstreaza ca particulele pot calatori in corp si se pot depozita…

- Cercetatorii britanici incearca sa gaseasca o noua utilizare pentru tratamentul antiviral destinat tratarii COVID 19 ca parte a unui proiect la scara redusa, a anuntat vineri Universitatea Oxford. Incercarea vine pentru a umple un gol in dezvoltarea acestor tipuri de terapii pentru combaterea coronavirusului.…

- Oamenii de stiinta germani au anuntat ca vor clona si vor creste in acest an porci modificati genetic, cu scopul de a realiza noi transplanturi de inima la oameni, informeaza news.ro. In luna ianuarie, primul transplant de acest tip a fost realizat in Statele Unite, de catre o echipa de la Universitatea…

- O puternica furtuna magnetica va lovi Pamantul. Cercetatorii americani au detectat explozii de masa coronala de la Soare, de marime medie, in urma carora un nor de plasma se indreapta spre Terra.

- Universitatea Oxford din Marea Britanie, care a realizat primul studiu clinic autorizat din lume in cadrul caruia participantii sunt expusi in mod deliberat la noul coronavirus, cauta voluntari in scopul intensificarii eforturilor pentru dezvoltarea unor vaccinuri mai eficiente, informeaza Reuters,…

- Coronavirusul își pierde vasta majoritate a abilitații de a ne infecta în decurs de doar câteva minute dupa ce ajunge în aer, potrivit primelor simulari facute asupra modului în care virusul supraviețuiește în aerul expirat, scrie The Guardian. Cercetatorii…

- E mai puțin probabil ca persoanele care au fost racite și au dezvoltat celule imunitare T sa se imbolnaveasca de Covid-19, potrivit unui nou studiu, citat de BBC. Vaccinarea ramane insa cea mai eficienta protecție in fața coronavirusului, susțin experții.Lupta naturala a organismului impotriva unei…