Cercetătorii au descoperit o genă care creşte riscul de obezitate! Avertismentul pentru România Cercetatorii de la Universitatea din Queensland au descoperit ca o gena care ajuta la controlul inflamatiei cronice creste riscul de obezitate. Gena se numeste RIP K1 si fara ea, soarecii pe care s-au facut teste au ramas la o greutate normala, chiar daca au avut o dieta bogata in grasimi, potrivit Mediafax. In lipsa unor masuri drastice de preventie si tratament, Federatia Mondiala a Obezitatii estimeaza ca, pana in 2030, aproape jumatate de milion de copii cu varste intre 5 si 19 ani, din Romania, vor suferi de obezitate, iar cifra este foarte mare si la adulti. Ana Maița, de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentelor (EFSA) afirma ca nu exista dovezi stiintifice ca alimentele de origine animala (carne, lapte, peste, produse din carne etc.) sau cele de origine nonanimala (legume, fructe, paine, produse de patiserie etc.) sunt o sursa probabila sau o cale de transmitere…

- Oamenii de știința susțin ca au descoperit indicii care arata ca exista forme de viața pe planeta Venus, transmite evz.ro. O echipa de la Universitatea din Cardiff a lansat o ipoteza șocanta care, daca se confirma, va da peste cap teoriile despre existența vieții pe planetele din sistemul nostru solar.…

- Deși mulți cred ca Romania este inghesuita in oaza ei de haos, lupte pentru supremație, neajunsuri și incompetența, cercetatorii de la Universitatea Harvard au stabilit ca țara noastra poate avea un viitor luminos. Descoperirea cercetatorilor de la Harvard: Romania, mai speciala decat am crede Cercetatorii…

- O echipa de cercetatori israelieni a reusit sa descifreze mecanismul de supravietuire activat in creier in conditii de incertitudine, de conflict stresant cu o necesitate de asumare a riscurilor, a anuntat Universitatea din Tel Aviv (TAU), potrivit agentiei Xinhua, preluata de Agerpres.

- Romania se afla pe primul loc la numarul de imbolnaviri raportat zilnic. Cu un record de 1.454 de cazuri, Romania mai adauga alte 1.415, ajungand la un total de 68.046 de infectari, apropiindu-se hotarata de borna de 70.000. Contactat de...

- Medicul Virgil Musta, șeful secției Boli Infecțioase II de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, se declara ingrijorat de evoluția epidemiei de coronavirus din Romania. El spune ca spitalele din Timiș se apropie de capacitatea maxima, iar secțiile ATI sunt pline și face trimitere la Italia, care s-a…

- Numarul cazurilor continua sa creasca zilnic, in plus izbucnesc controverse uriașe, in special intr-una dintre țarile din regiunea cea mai afectata de... The post Coronavirusul se raspandește in Balcani: „In Serbia exista riscul unei catastrofe” / Crește curba de contagiune in Romania și Bosnia appeared…

- Oamenii de știința de la Universitatea din Houston au descoperit originea masivului Tamu - un vulcan gigantic situat in Oceanul Pacific, la 1600 de kilometri de Japonia. S-a dovedit ca el nu este un vulcan-scut, așa cum se credea anterior, dar a aparut ca urmare a mișcarii placilor litosferice in urma…