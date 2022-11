Moleculele organice care au permis apariția pentru viața din Sistemul Solar au fost prezente pe Marte in urma cu aproximativ 4,5 miliarde de ani, sugereaza o noua cercetare. Și, in timp ce aceste componente critice ar fi putut ajunge pe Pamant in același timp, pe Planeta Roșie viața a gasit cele mai primitoare condiții, anunța descopera.ro.

