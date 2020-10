Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor care au decedat in urma infectarii cu noul coronavirus a depasit 200.000 in Uniunea Europeana si statele europene, potrivit statisticii furnizate duminica de Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor, transmite dpa.

- Europa este in stare critica din cauza pandemiei de coronavirus care are un trend ascendent in majoritatea statelor. Excepție fac doar cateva state. In condițiile in care pe tot continentul apar noi focare de coronavirus, patru țari europene se afla sub pragul de alarma al Centrului European pentru…

- Cazurile de coronavirus din Europa aproape au revenit la nivelul din primavara, atunci cand infectarile au atins valori ridicate pentru prima data, au avertizat oamenii de știința. Asta, in timp ce cresc ingrijorarile asupra unui al doilea val de COVID-19, scrie CNN.Europa a relaxat restricțiile, a…

