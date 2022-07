Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea centrului de evaluare medicala Covid-19, organizat de Spitalul Alba Iulia, a fost reluata. Precizari pentru pacienți Activitatea centrului de evaluare medicala, organizat de Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia, a fost reluata, avand in vedere creșterea numarului de cazuri de COVID-19…

- Managerul Spitalului Județean de Urgența Targu Jiu, Dumitru Vienescu, a trimis documentația catre DSP Gorj pentru suplimentarea numarului de paturi pentru pacienții Covid-19, transmite Gazeta de Sud. In prezent, potrivit informațiilor oficiale, in secția de boli infecțioase a acestui spital sunt internați…

- Purtarea mastii de protectie la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina este obligatorie incepand de luni, atat pentru personal cat si pentru pacienti si vizitatori, in contextul cresterii numarului de cazuri de Covid-19. Totodata, incepand de luni, au fost introduse restrictii privind deplasarea pacientilor…

- FOTO| Lucrari de amenajare a intrarii principale in incinta Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia. Precizari despre accesul pacienților FOTO| Lucrari de amenajare a intrarii principale in incinta Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia. Precizari despre accesul pacienților Spitalul Județean de…

- Extinderea, modernizarea și dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean Alba Iulia: Licitația de peste 5.4 milioane lei, lansata in SEAP Extinderea, modernizarea și dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean Alba Iulia: Licitația de peste 5.4 milioane lei, lansata in SEAP Spitalul…

- Avand in vedere scaderea numarului de cazuri de COVID-19, la nivel național și pe teritoriul județului Alba, dar și adresabilitatea scazuta din ultimele luni, se sisteaza activitatea centrului dedicat evaluarii medicale a pacienților diagnosticați cu aceasta boala care se trateaza la domiciliu sub observația…

- Spitalul Județean Alba: activitatea centrului de evaluare medicala a pacienților COVID, sistata in perioada cu incidența redusa Reprezentanții Spitalului Județean de Urgența Alba anunța ca se sisteaza activitatea centrului dedicat evaluarii medicale a pacienților diagnosticați cu COVID care se trateaza…

- SJU Alba Iulia: Activitatea centrului de evaluare medicala a pacienților cu COVID-19, sistata in perioada in care incidența e redusa SJU Alba Iulia: Activitatea centrului de evaluare medicala a pacienților cu COVID-19, sistata in perioada in care incidența e redusa Avand in vedere scaderea numarului…