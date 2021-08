Centrale termice noi pentru blocurile sociale din zona Zăvoi Montarea celor 34 de centrale termice de apartament in cele 9 blocuri de locuințe sociale din zona Zavoi, aflate in administrarea Direcției de Asistența Sociala Deva, se apropie de final. Aproape 80 % dintre echipamentele cu defecțiuni au fost deja inlocuite cu centrale termice noi, pana marți, 24 august 2021, in cadrul contractului incheiat intre Direcția de Asistența Sociala Deva și S.C. „Vimed Com” S.R.L. Alba-Iulia, care se deruleaza pana la inceputul lunii octombrie 2021. Dupa finalizarea lucrarilor de inlocuire și montaj a centralelor termice de apartament, vor fi efectuate… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

