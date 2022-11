Centrala nucleară Zaporojie, deconectată de la rețeaua electrică din cauza bombardamentelor Atacuri rusești au fost raportate, joi, in mai multe zone din Ucraina, bombardamentele puternice in numeroase regiuni deteriorand infrastructura, inclusiv alimentarea cu energie electrica a celei mai mari centrale nucleare din Europa, relateaza Reuters. Centrala nucleara Zaporojie din sudul Ucrainei a fost din nou deconectata de la rețeaua electrica dupa ce bombardamentele rusești au avariat […] The post Centrala nucleara Zaporojie, deconectata de la rețeaua electrica din cauza bombardamentelor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

