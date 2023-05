Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Romana de Alergologie si Imunologie Clinica din Romania lanseaza un apel catre pacienti legat de diagnosticarea si tratamentul astmului. Asta in condițiile in care in Romania sunt aproape 1 milion de oameni care sufera de astm. Statisticile arata ca 1 din 20 copii scolari sufera de astm.…

- Potrivit celei mai recente statistici a DSP Hunedoara, in anul 2021, in județ erau in evidențe 174 de hunedoreni cu Parkinson. 27 dintre aceștia au varste cuprinse intre 15-64 de ani și 143 au peste 65 de ani. Boala Parkinson este a doua boala neurodegenerativa ca frecvența dupa boala Alzheimer.…

- Trei asociatii de pacienti lanseaza o campanie nationala de constientizare privind boala Parkinson si avertizeaza asupra faptului ca leziunile neurologice pot sa apara si cu 20 de ani inainte de simptome. Potrivit unui comunicat al organizatorilor transmis cu ocazia Zilei Mondiale de lupta impotriva…

- In Romania exista in prezent șapte categorii de pensii speciale, printre care cele ale magistraților, militarilor sau diplomaților. Nu este o excepție, in Europa doar doua țari neavand un astfel de sistem: Suedia și Slovenia. Comparativ insa, in Romania sistemul de acordare a acestor tipuri de pensii…

- Reuniunea la nivel inalt a statelor membre OMS Europa care se desfașoara astazi și maine la București, are ca principal punct de discuție modalitațile de pregatire, motivare și gestionare a resurselor umane din sanatate. Reuniunea la nivel inalt organizata de Biroul Regional OMS pentru Europa și Ministerul…

- Reuniunea la nivel inalt a statelor membre OMS Europa care se desfașoara astazi și maine la București, are ca principal punct de discuție modalitațile de pregatire, motivare și gestionare a resurselor umane din sanatate. Reuniunea la nivel inalt organizata de Biroul Regional OMS pentru Europa și Ministerul…

- La nivel mondial, boala cronica de rinichi reprezinta a zecea cauza de deces Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca prevalenta estimata in Romania a bolii cronice de rinichi este de pana la 10%, potrivit Agerpres. Conform ministrului, doar la una din zece persoane care sufera de aceasta…

- Cercetatorii chinezi au prezentat recent dovezi care arata ca un consum de alimente si ingrediente bogate in seleniu ar putea sa imbunatateasca starea de sanatate a persoanelor bolnave de Alzheimer, relateaza agenția Xinhua, citata de Agerpres.