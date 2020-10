Stiri pe aceeasi tema

- Planuiti sa inchiriati sau sa vindeti o locuinta? ATENTIE - Puteti primi o amenda de 2.500 lei in cazul in care anuntul imobiliar nu contine informatii din certificatul energetic. Din luna august 2020, la publicarea unui anunt de inchiriere sau de vanzare a unui imobil, in vederea informarii…

- Deschiderea anului universitar 2020-2021 la Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara (USAMV) din Cluj-Napoca va avea loc vineri, 2 octombrie 2020, de la ora 12.00, in cadrul unei ceremonii cu participare restransa, care va fi transmisa in direct pe pagina Facebook a universitații. Evenimentul…

- 39,3% din voturile exprimate in București pana la ora 16.00 aparțin votanților cu varsta cuprinsa intre 18 și 44 de ani, in timp ce voturile persoanelor de peste 65 de ani reprezinta mai puțin de un sfert (24,8%) din totalul voturilor. Așa arata datele de prezența oficiale, postate pe Facebook de Remus…

- La Centrul de zi ,,Raza de lumina”, astazi, copiii cu deficiențe de vedere din Brașov participa la un atelier interactiv, auditiv si tactil de ornitologie organizat de Asociația Club Sportiv Tandem Arena in parteneriat cu membrii Asociatiei Milvus. La atelier copiii vor descoperi tactil penele pasarilor,…

- Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba vor sarbatori, duminica 20 septembrie 2020, 154 de ani de la nașterea marelui poet transilvanean George Coșbuc. Cele doua instituții vor marca evenimentul on-line, pe toata durata zilei de duminica, cu excepția evenimentului solemn…

- Echipele medicale ale Spitalului Județean de Urgența Bistrița se intregesc, treptat, cu specialiști care aleg Bistrița in locul orașelor mai mari. Dr. Radu Urs este cel mai nou specialist angajat la spital, in echipa de chirurgie generala. Inca un medic specialist s-a alaturat echipei medicale de la…

- Un accident rutier a avut loc, marți dupa-amiaza, in centrul municipiului Cluj-Napoca, in zona Teatrului Național.Din primele informații, este vorba despre o coliziune fața-spate intre doua autoturisme.Traficul in zona a fost afectate.Vom reveni cu amanunte...FOTO: Facebook - Info Trafic jud. Cluj

- Numarul total al beneficiarilor indemnizatiei sociale pentru pensionari a fost de 952.528 de persoane in luna iulie, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Din totalul beneficiarilor de indemnizatie sociala inregistrati in iulie, 800.671 erau pensionari din…