Stiri pe aceeasi tema

- In luna august, a doua saptamana este dedicata de Film Now impatimiților de acțiune. Vineri, 13 august, de la ora 21:40, Film Now prezinta Sherlock Holmes: A Game of Shadows/ Sherlock Holmes: Jocul umbrelor. Intr-un joc al razbunarii si al luptei dintre bine și rau, Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.)…

- Faimosul detectiv Sherlock Holmes revine intr-o noua serie de povestiri in format audiobook, care vor fi scrise de romancierul Anthony Horowitz, dupa ce Storytel a semnat un contract cu Conan Doyle Estate, legatarul drepturilor de autor pentru scrierile lui Arthur Conan Doyle, au anuntat luni reprezentantii…

- Faimosul detectiv Sherlock Holmes revine intr-o noua serie de povestiri in format audiobook, care vor fi scrise de romancierul Anthony Horowitz, dupa ce Storytel a semnat un contract cu Conan Doyle Estate, legatarul drepturilor de autor pentru scrierile lui Arthur Conan Doyle, au anuntat luni reprezentantii…

- Productii premiate anul acesta cu Oscar, debutul regizoral al starului din Stapanul Inelelor, Viggo Mortensen, sau cel mai nou film cu Jude Law intr-un "rol exceptional" vor putea fi vazute, in premiera in Romania, la Cinema Muzeul Taranului, incepand de miercuri, in cadrul celei de-a cincea editii…

- Kira Hagi anunța finaliștii WRITE A SCREENPLAY FOR… Maine incepe cea de-a 5-a ediție a American Independent Film Festival la București. Pana pe 27 iunie iubitorii de film sunt așteptați la Cinema Muzeul Țaranului sa vada in premiera in Romania producțiile premiate anul acesta cu Oscar pentru cea mai…

- In urma cu scurt timp, Gabi Badalau a dat vestea ce a zguduit intreg showbiz-ul autohton! Celebrul afacerist a anunțat desparțirea de Bianca Dragușanu, atunci cand nimeni nu se aștepta. Cu siguranța, cea mai mare curiozitate a fanilor a fost ce face diva in acest timp. Iata așadar cu cine s-a afișat…

- Mihai Albu și Iulia Albu au impreuna o fetița in varsta de 11 ani. Aceasta locuiește cu mama ei, iar tatal iși vede copilul patru zile pe luna. Designerul a facut acum declarații despre fiica lui cu care și-ar dori sa petreaca mai mult timp. Iulia și Mihai Albu au divorțat in urma cu noua ani. Cei doi…

- Celebrul concurs de supraviețuire Asia Express revine, in curand, la Antena 1, astfel ca emoțiile concurenților sunt la cote maxime. Noua vedete și partenerii lor de competiție vor pleca la drum, in lupta pentru caștigarea trofeului. Printre ei se numara soții Eliza și Cosmin Natanticu. Ea ne-a povestit…