- Cantareața Ruby (31 de ani), pe numele ei real Ana Claudia Grigore, susține ca David Luiz (33 de ani), fundașul central al lui Arsenal, a abordat-o pe Instagram. Ruby pare sa ii fi atras atenția lui David Luiz, fotbalist renumit la nivel mondial, cu echipe precum Chelsea, PSG și Arsenal in CV. ...

- Fostul fotbalist al FCSB, Banel Nicolița, a revenit in atenția publicului printr-un scandal monstru. Fostul fotbalist, in varsta de 35 de ani, a divorțat de soția sa și de cateva luni bune are o iubita cu 10 ani mai tanara ca el. Fostul star de la FCSB a anunțat abia acum ca divorțul s-a produs in februarie,…

- ”Fata mea e topmodel”, era unul dintre refrenurile la moda in urma cu mai mulți ani, iar daca ar fi sa-l readucem in prezent i s-ar potrivi de minune fostului mare fotbalist Dennis Bergkamp. Fata lui, Estelle, arata senzațional!

- Un sofer lasat fara permis a dat in judecata Politia, cerand anularea sanctiunii. Dosarul scoate la iveala ca barbatul a scris pe procesul-verbal ca avea mintea ocupata pentru ca il asteapta acasa doi gemeni, iar sotia sa este insarcinata cu o alta pereche de gemeni.

- Telenovela de lux, in lumea buna a Capitalei. Un fotbalist de naționala, parasit de iubita, dupa ce l-a lasat falit. Cunoscuta diva de oraș a ajuns din nou in patul milionarului care o finanța. Marius Niculae, mancat de bani de iubita infidela El este un fost fotbalist al naționalei de fotbal a Romaniei,…

- Loredana Groza a fost intotdeauna o persoana discreta atunci cand a venit vorba despre viața personala. Cu toate acestea, nu s-a putut feri de fiecare data de ochii presei, astfel ca, pe bucațele, viața amoroasa i-a fost pusa pe tapet. Printre partenerii ei s-a numarat și un fotbalist celebru. Parcursul…

- FCSB a invins miercuri seara pe Sepsi Sfantu Gheorghe in finala Cupei Romaniei. Unicul gol al meciului a fost inscris de Dennis Man, iar frumoasa impresara Anamaria Reghecampf a fost foarte entuziasmata de reușita colaboratorului sau. Anamaria Reghecampf i-a facut o declarație de dragoste lui Dennis…