- Cu plajele sale linistite, stilul de viata relaxat si atmosfera de vacanta, paradisul tropical din Bali are multe de oferit oricarui turist obosit din lume – dar mai ales celor care fug dintr-o zona de razboi. De cand presedintele rus Vladimir Putin si-a lansat invazia in Ucraina in februarie 2022,…

- Sarah Ashton-Cirillo, 45 de ani, venit in Ucraina ca jurnalist american, apoi femeia transgender s-a alaturat forțelor armate ca medic militar și de atunci lupta impotriva Rusiei. Intr-un interviu acordat Berliner Zeitung , ea a descris experiența de pe front, unde s-a fost grav ranita la mana dreapta…

- Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a afirmat in repetate randuri ca țara sa va lupta doar daca este atacata. Luna aceasta, el a ordonat formarea unei noi forțe de aparare teritoriala voluntara de pana la 150.000 de oameni . Un oficial de la varful puterii din Minsk spune insa ca numarul de potențiali…

- In februarie anul trecut, cand presedintele Putin a anuntat invazia Ucrainei printr-un discurs televizat infiorator, Kremlinul era atat de increzator in succesul sau incat primul val de trupe rusesti a primit ordin sa impacheteze uniforme speciale pentru o parada a victoriei la Kiev. Nu a durat mult…

- Ministerul de Externe al Franței a lansat un apel catre cetațenii francezi sa paraseasca fara intarziere Belarus. „In contextul ofensivei armate a Rusiei impotriva Ucrainei și a inchiderii spațiului aerian belarus, orice calatorie in Belarus nu este in mod oficial binevenita”, a declarat ministerul…

- La aproape un an de la invazia in Ucraina, Vladimir Putin nu se pregatește pentru pace, ci lanseaza o noua ofensiva majora, a avertizat luni secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. El a spus ca statale membre trebuie sa continue sa ofere sprijin Ucrainei pentru „a obține o pace justa și durabila”,…

- Experții Institutului american pentru studierea razboiului (ISW) afirma ca Rusia „ar putea din nou sa desfașoare campanii de informare sub acoperire”, multe dintre acestea avand ca scop intreruperea sau incetinirea ajutorului militar occidental acordat Ucrainei, transmite BBC . Printre exemplele de…

- ”Unitati de rachete antiaeriene au fost instalate in zonele desemnate si au fost plasate in stare de lupta”, indica ministerul intr-un comunicat, fara a oferi detalii pe marginea acestui subiect, relateaza HotNews.ro.Belarusul este un aliat apropiat al Rusiei si i-a permis presedintelui rus Vladimir…