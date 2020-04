Cele mai scumpe 10 case din lume… pe timp de Pandemie! Cele mai scumpe 10 case din lume… pe timp de Pandemie! S-ar spune ca izolarea ar putea fi poate mai dulce intr-o resedinta de lux. Aparent, poate ca ar fi. Desi e bine cunoscut faptului ca oamenii in general se plictisesc si de prea mult bine. Iar pe timp de carantina, casa devine cumva un fel de colivie. Si colivia fie ea din fier forjat, tabla, aur sau clestar… pana la urma tot o colivie este! Va invitam totusi astazi la o calatorie virtuala prin cele mai scumpe 10 case din lume… pe timp de Pandemie! The ONE, Bel Air, California – 500 milioane de dolari Locatia este una ce iti taie rasuflarea,… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Despre marea boala a sistemului medical, coruptia, despre falsele ierarhii care n-au nicio legatura cu valoarea profesionala, despre urmele pe care le va lasa pandemia in Romania - a facut o analiza un medic psihiatru, dr. Sorin Nica, care lucreaza intr-un spital din Statele Unite ale Americii. El marturiseste…

- Un numar de 20 de dosare penale avand ca obiect infractiunile de fals si uz de fals au fost deschise in Capitala, pe numele unor persoane care au mintit in declaratiile pe propria raspundere sau au prezentat adeverinte false ca se deplaseaza in interes de serviciu, desi, unii, nici nu erau angajati.

- Washingtonul a acuzat luni Beijingul ca a "scufundat" un vas de pescuit vietnamez in Marea Chinei de Sud si i-a cerut "sa inceteze sa profite" de situatia creata de pandemie pentru a-si extinde controlul in regiune, relateaza AFP, potrivit AGERPRES."Suntem foarte preocupati de informatiile…

- Exact pentru aceasta perioada care urmeaza celei de pandemie cei care inca vor mai merge cu masina trebuie sa face economii reale, adica sa reduca costurile cu combustibilul. Si singura modalitate ( pe langa achizitia unei maisni NOI mai economice care nu mai reprezinta…

- In aceste condiții, SUA raman in continuare tara cu cel mai mare numar de cazuri inregistrate pana in prezent, respectiv 188,588 , cu o rata a decesului de 2,14% și 3,634 de cazuri serioase sau critice. La randul sau, New York-ul ramane in continuare zona cea mai puternic afectata de pandemia cu COVID-19…

- Panica creata de coronavirus a ajuns și la vedetele noastre. Printre ele se numara și Ana Morodan care traiește in lux și opulența și nu ține cont de bani cand vine vorba de provizii. Paparazzii SpyNews.ro au fost pe urmele ei la supermaket și au aflat ce-și cumpara ”Contesa” in plina epidemie.

- Recomandarile Homeland Security sunt de aprovizionare a stocurilor de hrana și apa pe o durata de doua saptamani, dar cuprind și sfaturi pentru aprovizionarea cu vitamine, minerale și medicamente

- Jennifer Aniston traieste intr-o casa de 21 de milioane de dolari din Bel Air, California. Casa, care are o suprafata de 790 de metri patrati, a fost proiectata de A. Quincy Jones si terminata de construit in 1965. Locuința are patru dormitoare si 6,5 bai, pivnita, piscina si casa de oaspeti. Vila de…