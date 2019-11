Stiri pe aceeasi tema

- Radio Romania Actualitati va transmite in direct ambele dezbateri electorale organizate in aceasta seara separat, de cei doi candidati la alegerile prezidentiale. Radio Romania Iasi va prelua aceste dezbateri pe frecventele sale, incepand cu ora 18:00 Biroul de presa al PSD a anuntat ca Viorica Dancila,…

- Viorica Dancila, candidatul PSD la președinție, a facut o mișcare surpriza dupa ce contracandidatul sau, președintele Klaus Iohannis a refuzat sa o primeasca la dezbaterea electorala de marți seara. Pe modelul lui Klaus Iohannis, și Viorica Dancila organizeaza propria ei dezbatere, cu o ora mai devreme,…

- Jurnalistul Ion Cristoiu critica, intr-un editorial pe blogul sau, refuzul candidatului PNL la alegerile prezidențiale, Klaus Iohannis, de a avea o dezbatere publica cu Viorica Dancila, menționand insa ca actualul președinte va mai caștiga un mandat la Palatul Cotroceni.Redam integral editorialul…

- Ludovic Orban: “In fiecare zi descoperim noi bombe in buget. Daca doamna Dancila vrea dezbateri, sa vorbeasca cu mine despre dezastrul pe care l-a lasat” Premieurl Ludovic Orban a declarat marti, dupa sedinta conducerii liberale, ca in fiecare zi descopera ”noi bombe in buget si noi…

- Staff-ul de campanie al Vioricai Dancila pregatește o scrisoare care va fi trimisa staff-ului de campanie al președintelui Klaus Iohannis, pentru a organiza dezbateri electorale. Dancila iși dorește sa existe mai multe dezbateri, inclusiv una care poate fi considerata decisiva, spre finalul campaniei…

- Staff-ul de campanie al Vioricai Dancila pregatește o scrisoare care va fi trimisa staff-ului de campanie al președintelui Klaus Iohannis, pentru a organiza dezbateri electorale.Citește și: Au inviat baronii PSD: Viorica Dancila a defilat in fiefurile roșii. Detaliul care echilibreaza turul…

- Candidatul Aliantei USR PLUS la alegerile prezidentiale, Dan Barna, a reiterat, vineri, intr-o declaratie de presa, necesitatea unei dezbateri publice intre principalii candidati aflati in cursa alegerilor pentru Cotroceni. "Vreau sa-l invit din nou pe presedintele Klaus Iohannis, pe inca premierul…

- Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a declarat, miercuri, in fața judecatorilor CCR, ca in momentul in care Viorica Dancila a solicitat numirea miniștrilor titulari, coaliția PSD-ALDE era in funcțiune și nu exista semne ca s-ar destrama, iar Klaus Iohannis a blocat activitatea Guvernului.…