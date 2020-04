Cele 3 sfaturi esențiale ale lui antreprenor cu experiență către antreprenorii mai tineri pentru a trece mai ușor prin criză ​In criza trecuta, cea din 2008-2009, aveam vreo 15 firme. La momentul respectiv am facut o evaluare foarte clara a fiecareia, sa vedem care sunt șansele reale ale respectivelor companii. Sa vedem care dintre firme vor ajunge la mal, cum vor ajunge la mal și de cați bani și cate resurse financiare va fi nevoie pentru a le ține pe linia de plutire, a povestit Dragoș Roșca, unul dintre cei mai cunoscuți investitori locali. Fiecare companie e de fapt o multitudine de proiecte, de idei. Fiecare companie are zone care funcționeaza mai bine și zone care funcționeaza mai prost, are produse care funcționeaza… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

