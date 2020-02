Stiri pe aceeasi tema

- La 31 decembrie 2019, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 32.926 milioane euro, fata de 33.817 milioane euro la 30 noiembrie 2019. In cursul lunii au avut loc urmatoarele operatiuni: - Intrari de 2.197 milioane euro, reprezentand modificarea rezervelor minime in…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau, la 31 decembrie 2019, la nivelul de 32,926 miliarde euro, fata de 33,817 miliarde euro la 30 noiembrie 2019, conform unui comunicat al bancii centrale remis, vineri, AGERPRES. In cursul lunii decembrie au avut loc intrari de 2,197…

- România a început anul cu rezervele valutare (aflate la Banca Nationala a României) de 32,92 miliarde euro, mai puțin cu 139 milioane de euro fața de începutul anului trecut, arata datele publicate vineri de Banca Centrala. Nivelul rezervei de aur s-a mentinut la 103,6 tone,…

- De ce au scazut cu 1 mld. euro rezervele valutare ale BNR, la finalul anului 2019. Cat aur mai are Romania Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau, la 31 decembrie 2019, la nivelul de 32,926 miliarde euro, fata de 33,817 miliarde euro la 30 noiembrie 2019, conform unui comunicat al…

- Rezervele valutare ale BNR se situau la nivelul de 33,81 miliarde euro la 30 noiembrie 2019, in scadere cu 1,09 miliarde de euro fața de 31 octombrie 2019, cand erau 34,90 miliarde euro, arata un comunicat de presa al BNR. ECONOMICA.NET a scris la sfarsitul saptamanii trecute ca BNR ar fi…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, ca rezervele valutare administrate de banca centrala erau, in 30 noiembrie, de 33,817 miliarde euro, cu 1,09 miliarde euro mai mici decat in 31 octombrie. Scaderea a avut loc in contextul in care, in noiembrie, BNR a anuntat, de 4 ori consecutiv,…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a României au scazut luna trecuta cu circa un miliard de euro, confirmând intervențiile facute de Banca Centrala pe piața valutara pentru a preveni o depreciere consistenta a monedei locale. De la 34,9 miliarde de euro, rezerva valutara a coborât…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, ieri, 1,051 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat tip benchmark cu o maturitate reziduala de 46 de luni, la un randament mediu de 3,92% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR) si preluate…