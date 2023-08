Stiri pe aceeasi tema

- Doua elicoptere s-au ciocnit duminica noapte in zbor in statul american California. Accidentul, care a provocat moartea a cel putin trei persoane, a avut loc in timp ce stingeau un incendiu in comitatul Riverside, informeaza TVR. Biroul national pentru siguranta in transporturi (NTSB) a anuntat ca investigheaza…

- Biroul national pentru siguranta in transporturi (NTSB) a anuntat ca investigheaza o coliziune in aer intre un elicopter Bell 407 si un elicopter Sikorsky S-64E, intr-un e-mail trimis Reuters. Primul elicopter a aterizat in siguranta dupa coliziune, dar cel de al doilea s-a prabusit, provocand moartea…

- Bilantul deceselor in urma incendiilor de vegetatie declansate in mai multe regiuni din Algeria a crescut luni la 34, printre care si 10 soldati, a precizat Ministerul de Interne in contextul valului de canicula care a cuprins nordul Africii si sudul Europei, informeaza Reuters.Circa 8.000 de pompieri…

- Fortele israeliene au lansat luni in orasul Jenin din Cisiordania cea mai mare operatiune militara din ultimii 20 de ani, in urma careia cel putin opt persoane au murit si peste 50 au fost ranite, potrivit unui bilant comunicat de Ministerul palestinian al Sanatatii, relateaza CNN si Reuters, potrivit…

- Guvernatorul local Alexei Russkikh a precizat ca bautura otravita a fost comercializata sub eticheta „Domnul Cidru” și a fost vanduta la draft dupa ce a fost adusa in regiune pe raul Volga in butoaie de 30 de litri, relateaza Reuters potrivit Ziare.com.„Medicii și serviciile noastre sociale continua…

- Cel putin 288 de persoane au murit si circa 900 au fost ranite, dupa ce un tren de pasageri a deraiat si s-a ciocnit cu un tren de marfa, vineri, in statul Odisha, din estul Indiei, relateaza Reuters, care citeaza un bilant vehiculat de presa locala. Cel puțin 288 de persoane și-au pierdut viața și…

